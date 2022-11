Non c’è nessun concorso ITA Airways per il Black Friday 2022

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 7 novembre 2022) Bisogna stare estremamente attenti perché, a volte, il phishing viaggia anche attraverso i cieli italiani ed europei. È il caso del falsoITAche, in queste ore, sta riempiendo le chat di WhatsApp di diversi utenti italiani. Un messaggio, infatti, promette all’utente 5mila biglietti di andata e ritorno gratuiti per varie destinazioni europee, facendo leva sulla voglia degli utenti di evadere e di uscire dalla quotidianità e dalla routine. Inoltre, cavalca il trend delche – come ogni mese di novembre – rappresenta una delle chiavi di ricerca più cliccate dall’utente del web. LEGGI ANCHE > La truffa (sgrammaticata) dell’sms della Regione Lazio per il bonus benzinaITA...