(Di lunedì 7 novembre 2022) Ancora una sospensione ai danni del Club Partenopeo. Il Questore di, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di licenza di agibilità di pubblico spettacolo alladi via Coroglio., chiuso per 15 giorni il Club Partenopeo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

In fondo, Milan - Tottenham, Inter - Porto e- Eintracht generano ricordi agrodolci. Notti ... Lafra Gattuso e Jordan datata 2011. ANSA RINGHIO E JOE Milan e Tottenham, lo sappiamo, è la ......hanno vinto il Gruppo D mettendo in fila Eintracht di Francoforte (prossima avversaria del), ... Solo 0 - 0, invece, nell'allora White Hart Lane, con tanto difinale e la famosa presa per il ... Napoli, rissa a colpi di coltello: chiusa nota discoteca Discoteca chiusa per 15 giorni a Coroglio. Lo ha deciso il questore di Napoli, dopo la lite tra ragazzi verificatasi il 25 settembre 2022 e finita in rissa con tre ragazzi accoltellati e ...Alta tensione nei minuti finali del derby capitolino perso dalla Roma di Mourinho per 0-1 contro la Lazio. Finale ad alta tensione per Roma-Lazio. Il Derby della Capitale, partita tra le più sentite d ...