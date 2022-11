LIVE Serie B | Reggina-Genoa 0-0

Commenta per primo Il dodicesimo turno diB si chiude con il big match tra la Reggina di Inzaghi e il Genoa di Blessin . I calabresi sono al momento quinti con 19 punti e nelle ultime 3 giornate hanno portato a casa un solo punto (il ...Non ci sono dubbi sul fatto che i tifosi della Juventus possono essere soddisfatti per il rendimento bianconero inA. E' pur vero che nelle prime uscite c'è stato qualche passo falso di troppo da parte degli uomini di Allegri, ma le ultime quattro vittorie consecutive hanno proiettato nuovamente i bianconeri ...La sfida del 'Granillo' chiude la 12^ giornata del campionato di Serie B. La Reggina è reduce dal pareggio in trasferta contro il Cagliari. Il Genoa è a caccia del successo per continuare a restare in ...Netflix, in collaborazione con The Coalition, ha annunciato che produrrà un film live action e una serie animata dai toni adulti, entrambi basati ...