L’Eintracht non è un miracolo | è un club con senso d’appartenenza

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 7 novembre 2022) Che cos’èFrancoforte Dallo spareggio salvezza agli ottavi di finale di Champions League in 6 anni. È il frutto del lavoro e delle scelte indovinate di un dipartimento sportivo che ha cambiato volti, ma ha mantenuto la stessa linea di pensiero. Di una squadra che ha cambiato allenatori e giocatori, ma mai la sua identità. Col supporto incondizionato di una tifoseria che trasmette qualcosa in più.Francoforte non è une guai a definirlo tale: è una macchina dentro la quale lavorano molteplici ingranaggi ad ogni livello. Dai direttori Markus Krösche e Ben Manga, che puntando su Oliver Glasner in panchina hanno trovato quel salto di qualità, partendo dalla base lasciata dal duo Bobic-Hübner, che avevano puntato su Kovac e Hütter, scelte tutt’altro che scontate o facili. Avendo ragione. Cedendo i migliori, ...