Julia Elle | bufera sulla nota influencer Disperatamente mamma | le accuse dell’ex

Sta succedendo a, in arte e in social Disperatamente mamma. Con il suo blog e i suoi profili, oltre che in cinque libri, ha sempre raccontato se stessa come mamma single salvata dal lavoro ...Non si abbassano i toni sulla vicenda che da ore vede protagonista, meglio conosciuta come Disperatamente mamma. La blogger - diventata famosa sul web per i suoi video ironici sulla vita da mamma imperfetta - è finita al centro della bufera per avere ...La 34enne torinese tra le più amate influencer sui social (650mila follower solo su Instagram) sta cercando in queste ore di districare un complesso groviglio di date, dichiarazioni, fatti e verità ri ...Se le prime potevano essere scenette, rifinite con storie della propria vita diventano altro. Julia Elle ha sempre raccontato di aver cresciuto da sola i primi due figli che si chiamano Chloe e Chris.