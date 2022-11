Iran | Nasrin Ghadri uccisa a manganellate | un' altra Mahsa Amini vittima della repressione

Non esiste una risposta valida alla sua morte. Nemmeno cercandola in quella branca del sapere a cui aveva dedicato la ...Un'altra studentessa uccisa a Teheran, in. Si tratta diGhadri, 35 anni, dottoranda curda, originaria di Marivan. Il gruppo per i diritti umani Hengaw spiega che la donna è entrata in coma ed è morta dopo essere stata picchiata in ...Un’altra studentessa uccisa a Teheran, in Iran. Si tratta di Nasrin Ghadri, 35 anni, dottoranda curda, originaria di Marivan. Il gruppo per i diritti umani Hengaw spiega che la donna è entrata in coma ...Un'altra studentessa è stata uccisa dalla polizia a manganellate durante una protesta all'Università di Teheran. Ancora morti in Iran.