Inter | Nike sceglie l’arancione per la terza maglia 2023 24

... in occasione della partita di campionato trae giallorossi. Nel 2019 è coinvolto, con alcuni suoi amici, in una vicenda extra calcistica allain via Statuto: minaccia un vigilante ma non ...C'era un bellissimo spot della, dove colpiva il palo: torna il tema del Fenomeno umano, dell ... come racconta nel film, lui era venuto all'perché c'ero io: saremmo stati una coppia ...Il Tribunale ha disposto la sorveglianza speciale: un anno e mezzo di divieto di dimora in città. "Noi siamo della curva, qua i napoletani non li ...Per un anno e mezzo dovrà stare lontano da Milano e non potrà frequentare pregiudicati. La misura decisa dopo il pestaggio di un ambulante ...