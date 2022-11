(Di lunedì 7 novembre 2022) Tosse che toglie il fiato, una raffica di starnuti, mal d'orecchio e il naso che, di punto in bianco, inizia a colare: sarà? Probabilmente no, è l'o meglio sono tutti quei...

Covid e, i medici: 'Avremo il record di malati'. Cerberus dominante entro Natale I virus parainfluenzali invece come si presentano ' In questi giorni stanno dando diverse forme ...Il Covid , 'spalleggiato' dae Rsv , è la triplendemia (come è già stata ribattezzata) che tiene ingli scienziati. 'Il Covid può invecchiare la mente fino a 8 anni': lo studio choc ... Influenza, allarme dei medici: «Casi quadruplicati rispetto al pre-Covid, difficile distinguere i virus» Tre virus all'attacco contemporaneamente, che si fanno largo grazie all'arrivo dell'autunno. Il Covid, "spalleggiato" da influenza e Rsv, è la triplendemia (come ...Tosse che toglie il fiato, una raffica di starnuti, mal d’orecchio e il naso che, di punto in bianco, inizia a colare: sarà Covid Probabilmente no, è l’influenza o ...