Un sorteggio che sorride all'Inter. I nerazzurri, da seconda del girone, pescano il Porto di Sergio Conçeiçao, in nerazzurro dal 2001 al 2003. Il club portoghese è la seconda forza del campionato, a - ......perso le prime due giornate contro Atletico Madrid (2 - 1) e Brugge (addirittura 0 - 4 al Do Dragao) il Porto ha vinto i successivi 4 incontri segnando 11e subendone appena 1. L'iraniano,... I gol di Taremi, le idee di Conçeiçao, il fattore Evanilson: come gioca il Porto anti-Inter La squadra lusitana, seconda in campionato dietro al Benfica, ha sorpreso tutti vincendo il girone ed eliminando l'Atletico Madrid: accoppiamento "morbido", ma i Draghi non vanno sottovalutati ...Pregi e difetti delle avversarie di Napoli, Milan e Inter agli ottavi di Champions: l’Eintracht campione dell’Europa League, il Tottenham di Conte e il Porto dell’ex Conceiçao ...