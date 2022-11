Denuncia di infortunio | guida e istruzioni per la compilazione

(Di lunedì 7 novembre 2022) Come inviare ladi? Lo svolgimento dell’attività lavorativa comporta il rischio per il lavoratore di subire uno essere colpito da una malattia professionale. Dal momento che i due eventi in questione (e malattia professionale) comportano l’assenza dal lavoro (con conseguente perdita della retribuzione) e l’esigenza di accedere a prestazioni sanitarie, i datori di lavoro sono tenuti a farsi carico del premio in favore dell’assicurazione Inail, il cui scopo è appunto quello di intervenire fornendo assistenza economica e sanitaria ai lavoratori interessati.L’sul lavoro raggruppa ogni lesione occorsa al dipendente, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare un’inabilità al lavoro:Permanente (assoluta o parziale); Temporanea ...

Inail Comunicazione

