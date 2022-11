Clima | Greta Thunberg | “Pronta a passare il testimone”

Quattro anni dopo aver lanciato il suo "Sciopero scolastico per il", l'attivista svedeseThunberg è pronta a passare il testimone a coloro che sono in prima linea nel cambiamento climatico, ha affermato oggi in un'intervista. "Dovremmo anche ascoltare i ......Thunberg si sedeva davanti al parlamento svedese con il cartello diventato celebre in tutto il mondo " Skolstrejk för klimatet " ('Sciopero della scuola per il'). Negli anni successivi, ...Pronta a passare il megafono ad altri Intanto fa notizia l’annuncio di Greta Thunberg. Quattro anni dopo aver lanciato il suo Sciopero scolastico per il clima, l’attivista svedese infatti pronta a ...Quattro anni dopo aver lanciato il suo “Sciopero scolastico per il clima”, l’attivista svedese Greta Thunberg, animatrice dei Fridays for Future, vuole dar voce a coloro che sono in prima linea nel ca ...