Bocce | pioggia di ori per l’Italia ai Mondiali tra raffa e volo

(Di lunedì 7 novembre 2022) È super Italia in Turchia: in quel di Mersin dall’1 novembre si sono disputati idi, per una prima edizione che ha visto congiunte le specialità di. In totale per gli azzurri sono arrivate ben dieci medaglie: quattro ori, quattro argenti e due bronzi. Partendo dalla, nell’individuale maschile bellissimo trionfo di Luca Viscusi, mentre tra le donne c’è stato l’argento per Chiara Morano. La coppia maschile formata da Viscusi-Savoretti ha trovato il titolo, così come la coppia mista Picchio e Di Nicola, mentre la coppia femminile Sanela e Morano Lea hanno chiuso terze. Il commento del commissario tecnico Roberto Favre: “Si è trattato di una competizione dai contenuti tecnici elevatissimi. Sono contento per Grosso che ha conquistato il suo primo titolo mondiale da senior. ...