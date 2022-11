Vado a vivere in montagna

Leggi su panorama

(Di domenica 6 novembre 2022) Il trasloco dalle grandi città verso i comuni alpini è un fenomeno che riguarda moltissimi italiani e stranieri. Oggi, nelle «terre alte» abitano oltre 7 milioni di persone, che stanno riconvertendo ruderi e alpeggi in case green. Con tutti i comfort. Il richiamo dellasi diffonde sempre di più. C’è chi molla tutto per andare ad allevare capre e yak, a produrre miele e lavanda, coltivare erbe officinali e grano saraceno o ad aprire un ecoresort a gestione familiare, autarchico e sostenibile. Of course. E il posto migliore per trasformare il desiderio in realtà è proprio l’Italia, dove i comuni classificati come «totalmente montani» (cioè con almeno l’80 per cento del territorio sopra i 600 metri di altitudine) sono oltre 3.500. L’idea piace, ora più che mai. Anche se, per la verità, la tendenza al trasloco sulle Alpi o negli Appennini aveva preso quota già a ...