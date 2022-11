Vacanza finisce in tragedia Cade elicottero | 7 morti - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

A bordo una coppia di turisti sloveni con due bambini. Erano stati alle Tremiti. Il velivolo collegava le isole con Foggia. Tra le vittime i due piloti e un ......nella confusione che si creò durante un momento di festa organizzato nell'arco di quella. ...donna porta la figlia dai carabinieri di Cassano d'Adda e le fa ripetere l'intera storia che, ... Vacanza finisce in tragedia Cade elicottero: 7 morti Il cantautore: quando mia mamma mi vide in tv pianse. La leggerezza dopo la lunga stagione dell’impegno. Non è obbligatorio essere sempre seri e profondi. Pure la banalità a volte ha il suo dannato pe ...Shadow Un elicottero con a bordo 5 persone, tra le quali due bambini, e due membri dell’equipaggio, ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di… Leggi ...