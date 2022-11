TOP10 PRIMA SERATA | TU SI QUE VALES IN VETTA | BALLANDO SURCLASSA IL GFVIP

(Di domenica 6 novembre 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della. Passiamo in rassegna la settimana da domenica 30 ottobre a sabato 5 novembre 2022. La media settimanale premia ancora una volta la Rai che batte Mediaset. Nel dettaglio, Rai1 supera Canale 5 incon il 20,53% contro il 16,44% di Canale 5. Oltre 4 punti di differenza. Nelle 24 ore distanze minori tra l’ammiraglia Rai che raccoglie il 18,90% di share a fronte del 18,19% dell’ammiraglia Mediaset. Il podio di questa settimana è formato da Tu Si Quecon 4,4 milioni. Tale e Quale Show sale e si posiziona secondo, segue Mina Settembre.con le Stelle, in netta crescita sul 2021, si posiziona al quarto posto e stacca il Grande Fratello Vip ...

• Questa ladella classifica iridata: 1. Bagnaia 258 2. Quartararo 235 3. Aleix ... • Alle 14 il via al GP di Valencia, questa la griglia di partenza: 1a Fila: Martin (Ducati...... davanti a Johann Zarco (DucatiPramac) e Brad Binder (KTM). Fabio Quartararo (Yamaha) è quinto, Bagnaia (Ducati) termina nono ma è dentro ladella combinata per appena 64 millesimi. ...Novak Djokovic per agganciare Carlos Alcaraz a quota cinque successi nel 2022, Holger Rune per portare a cinque il numero dei nuovi campioni '1000' della stagione ...Rune arriva a questa finale (la quarta consecutiva nel circuito) dopo un cammino incredibile, fatto di 4 vittorie di fila contro top 10. Prima Hurkacz, poi Rublev, Alcaraz e, infine, Auger-Aliassime.