Rave | Meloni | “Finita Italia in cui alcuni rispettano regole e altri no”

Leggi su italiasera

(Di domenica 6 novembre 2022) (Adnkronos) – “illegali: èl’nella qualeleno”. Lo scrive sui suoi social il presidente del Consiglio Giorgia, rilanciando il video della conferenza stampa di venerdì sera, dopo il Consiglio dei ministri, in cui ha parlato del decreto legge. “Facciamo chiarezza una volta per tutte”, il titolo del filmato in cui spiega che “il tema è ‘se vuoi fare una cosa, qualsiasi cosa vuoi fare, la fai rispettando lee le leggi dello Stato’. Perché non c’è qualche scemo che le rispetta e qualcun altro che non le deve rispettare”. “Questaqui, per come la vedo io, è”, erano state le sue parole. L'articolo proviene da ...