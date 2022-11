(Di domenica 6 novembre 2022) E' in corso da questa mattina alle 10 "Montecitorio a porte aperte", vale a dire la possibilita' per idi visitare il Palazzo sede delladei deputati, laal pubblico di ...

Agenzia ANSA

E' in corso da questa mattina alle 10 "Montecitorio a porte aperte", vale a dire la possibilita' per i cittadini di visitare il Palazzo sede della Camera dei deputati, laal pubblico di questa legislatura. All'inizio della giornata la banda dell'Arma dei Carabinieri, diretta dal Maestro Massimo Martinelli, ha tenuto davanti all'ingresso di Montecitorio ...... dopo il saluto delle autorità, inaugurazione della serata edella mostra dedicata all'oca. Alle 20 conferimento del Premio biennale l'ochetta d'oro,del Vin d'Honneur Oche Castagne e ... Prima apertura Camera a cittadini, con mostra foto Ansa - Italia Prima intesa a Sharm el Sheikh, dove si è aperta la Cop27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Giorgia Meloni parte oggi per Sharm: è il primo ...Venire fuori dalle difficoltà come gruppo, ricompattarsi nel momento più importante, ritrovandosi sotto a 6’ dal termine di una gara condotta sin lì e poi vinta ...