MotoGP | il palmares di Francesco Bagnaia | Campione del Mondo… per la seconda volta

(Di domenica 6 novembre 2022)si è laureatodel Mondo, riuscendo nell’impresa di rimontare 91 punti di distacco a Fabio Quartararo. Un pilota italiano ha trionfato su una moto italiana: non succedeva da mezzo secolo, ovvero dall’ultimo sigillo di Giacomo Agostini con la MV Augusta. Il titolo iridato della classe regina torna nel Bel Paese a distanza di 13 anni dall’ultima affermazione di Valentino Rossi. Il piemontese è stato semplicemente impeccabile: dopo il doppio zero marcato tra Barcellona e il Sachsenring, ha rialzato la testa e ha infilato quattro vittorie consecutive, poi altri tre podi e l’affermazione in Malesia che lo ha di fatto lanciato verso l’apoteosi. Il ribattezzato Pecco chiude la stagione con 265 punti, 7 vittorie, 10 podi (un secondo e due terzi)....