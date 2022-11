Messina - Monterosi | gol del portiere Michal Lewandowski

... un colpo decisamente inusuale anche per i bomber più consumati, riuscito al portiere del: e anche il profilo Twitter dei peloritani, come il portiere del, è stato colto in ...Forse il cognome aiuta: il portiere delMichal Lewandowski ha segnato così nella sfida di Serie C col. Una punizione battuta poco ...SERIE C - Michal Lewandowski, 26enne polacco portiere del Messina e omonimo del bomber del Barcellona, si è reso protagonista di una prodezza memorabile.Incredibile quanto occorso quest'oggi in Messina-Monterosi: il portiere di casa Michal Lewandowski è entrato infatti nel tabellino marcatori al 33' quando si è incaricato ...