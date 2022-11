LIVE – Trieste-Sassari 57-46 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) Ilindi, sfida valida come sesta giornata dellaA1di. La formazione di coach Begovich si è finalmente sbloccata nell’ultimo turno, nella trasferta di Napoli, e quindi ora, tra le mura amiche, punta alla conferma contro i sardi di coach Bucchi, sconfitti di soli cinque punti dalla Virtus Bologna la scorsa settimana. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di domenica 6 novembre sul parquet dell’Allianz Dome, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONEPROGRAMMA E TV 6^ GIORNATA PER ...