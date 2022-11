Juventus-Inter stasera in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in, 13^ giornata di. Derby d’Italia che questa volta non vale le primissime posizioni della classifica, ma forse per questo la posta in palio è ancora più alta. I nerazzurri stanno attraversando un buon momento di forma e di risultati, mentre i bianconeri devono ancora metabolizzare la cocente delusione dell’uscita dalla Champions League già ai gironi, ma recuperano pezzi importanti in tempo proprio per la sfida all’Allianz Stadium. L’appuntamento conè fissato alle ore 20:45 di domenica 6 novembre, con la partita che sarà visibile in esclusiva su Dazn, oltre che sui canali di Zona Dazn su satellite, previa ...