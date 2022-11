Gessica Notaro dice “Sì” a Filippo Bologni | la proposta a Fieracavalli

(Di domenica 6 novembre 2022) . Ecco tutti i dettagli: ad unirli è nuovamente. Per i promessi sposi è stato amore a prima vista nel 2019 proprio a Verona in occasione della manifestazione leader mondiale nel settore equestre, sede dell’unica tappa italiana di Coppa del Mondo. Ladi matrimonio è arrivata pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, prova dell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, appuntamento clou diVerona. Leggi anche –> luca salatino ricevera una sorpresa la fidanzata soraia fa una precisazione video– atleta plurimedagliato, scelto tra i cavalieri azzurri per la Coppa del Mondo di salto a ostacoli svolta a Goteborg nel 2021 – si è ...

e Filippo Bologni presto sposi. A fare da sfondo alla proposta di matrimonio non poteva che essere la Fieracavalli di Verona, dov'è stato amore a prima vista per i due nel 2019: "Non è ...Nel 2007fu sfigurata con l'acido dall'ex fidanzato Edson Tavares, ora condannatto a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per aver perseguitato e sfregiato la showgirl ...La passione per l’equitazione li aveva fatti incontrare. E così l’atleta Filippo Bologni ha scelto il contesto della Fieracavalli di Verona per chiedere a Gessica Notaro… Leggi ...Per Gessica Notaro proposta di matrimonio a Fieracavalli, a pochi minuti dall'inizio dell'unica tappa italiana della Coppa del Mondo ...