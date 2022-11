Cop27 | al via in Egitto il vertice sul clima

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 6 novembre 2022) (Adnkronos) – Si è aperto a Sharm el-Sheikh, in, il summitsulche vede la partecipazione di circa 200 delegati provenienti da circa 200 Paesi. Da domani, e fino al 18 novembre, si terrà quindi il primo di tre incontri cruciali per le sorti del Pianeta e delle persone, a cui si aggiungono la Conferenza sulla biodiversità Cop15 a Montreal, in Canada, e ildel G20 a Bali, in Indonesia. L’obiettivo è quello di riuscire ad agire per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C prima che la crisitica evolva in modo catastrofico e rispondere ai bisogni delle comunità che già oggi subiscono impatti molto gravi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.