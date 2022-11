Chiellini e il primo titolo post - Juve | ' Già pronto a difenderlo | ma ora tanta Nba'

...edeve pensare e fare due conti mentalmente prima di rispondere quanti scudetti ha vinto in carriera. Sono tanti e tutti importanti, 'undici' dice in maniera orgogliosa, questo è il...A metà deltempo supplementare è entrato l'eroe di serata, Gareth Bale . Infatti, l'ex ... Al successo nella MLS Cup 2022 ha sorriso anche Giorgio, che ha assistito alla partita dalla ...Il difensore 38enne vince il suo primo titolo con la formazione californiana: sui social arrivano i messaggi d'affetto del calcio italiano e del club bianconero ...Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus adesso in forza al Los Angeles FC, è fresco vincitore della MLS; ecco il Tweet con la coppa ...