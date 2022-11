Chi fugge | chi resta | chi ignora Racconti di russi sulla guerra

(Di domenica 6 novembre 2022) Dal 24 febbraio 2022, quando è cominciata l’invasione dell’Ucraina, mi sono sempre chiesto cosa pensassero i cittadinidi tutta questa vicenda. Ho mantenuto i contatti con amiciconosciuti in vario modo, e grazie a loro ho potuto intervistare alcune persone. Qui riporto gli estratti più significativi, modificando solamente i dati anagrafici per proteggere le loro identità. Artyom ha trentanove anni, è originario di Ufa, un’importante centro economico e culturale russo. Fino all’ordine di mobilitazione era dirigente presso un’azienda edile, poi si è nascosto e infine ha lasciato il Paese. Mi dicevi che l’operazione di reclutamento è stata molto intensa nella tua area Qui funziona che la polizia fa controlli capillari per strada, nei negozi, sono venuti anche negli uffici. Ti fermano, controllano i documenti e se sei sfortunato ti dicono ...

