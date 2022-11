ATP Parigi-Bercy 2022 | impresa di Holger Rune | il danese batte Djokovic e conquista il titolo!

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022)è il re del Masters 1000 di. Sul cemento indoor francese il(n.18 del ranking) sconfigge incredibilmente Novak(testa di serie n.6) per 3-6 6-3 7-5 in due ore e 34 minuti di gioco eil titolo. Grandissima prestazione del classe 2003, che ha saputo reagire alla grandissima dopo il primo set perso. Per il nativo di Copenaghen si tratta del primo trionfo in un torneo di questa importanza, il terzo totale nel circuito ATP. Con questo successosi è guadagnato il ruolo di prima riserva per le ATP Finals di Torino. Da lunedì ilsarà il nuovo numero 10 al mondo. Dopo un inizio abbastanza tranquillo, arriva la prima svolta della partita: ...