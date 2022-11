Wolverhampton | UFFICIALE Lopetegui nuovo allenatore

(Di sabato 5 novembre 2022)sarà ildei, a ufficializzarlo è stata proprio la stessa società sui propri canalisarà ildei, a ufficializzarlo è stata proprio la stessa società sui propri canali. A new chapter. ? pic.twitter.com/aCXLr1Miec— Wolves (@Wolves) November 5, 2022 «capitolo» si legge dal video che la società inglese ha messo su Twitter per annunciare l’arrivo deltecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Sarà questa la sola partitadisputata dai Blues agli ordini di Potter prima della pausa ... Arrivano, infatti, i successi contro( Kai Havertz , Christian Pulisic e Armando Broja ...... compreso il periodo di preparazionee fin qui sono stati distribuiti oltre 200 milioni ... Germania (Bologna), Ungheria (Cesena), ancora Inghilterra () e Germania (... UFFICIALE: Hugo Bueno, nuovo titolare del Wolverhampton, firma il rinnovo di contratto Ci sarebbe accordo totale tra il Wolverhampton e il tecnico Lopetegui per l'approdo in panchina: annuncio dopo il mondiale ...Arrivato di recente in prima squadra ed entrato stabilmente a far parte dell’undici titolare nel Wolverhampton in Premier League, il difensore laterale spagnolo Hugo Bueno ha firmato un nuovo ...