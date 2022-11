Tumore del polmone | al Monaldi parte uno screening precoce

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – All’ospedaledi Napoli entra nel vivo lo studio clinico sperimentale di“Risp”, acronimo di Rete ItalianaPolmonare. Ad essere coinvolti, con l’obiettivo di scovaremente eventuali tumori al, saranno i grandi fumatori e gli ex fumatori, in età compresa tra i 55 e i 75 anni, che verranno sottoposti a Tac a basso dosaggio. Per avere informazioni e per entrare a fardel programma basta mettersi in contatto con l’Unità operativa complessa di Pneumologia ad indirizzo oncologico, scrivere alla mail risp@ospedalideicolli.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3333355429. Il progetto, in collaborazione con l’Istituto dei Tumori di Milano, vede l’Azienda Ospedaliera dei Colli (Ospedale ...