Libero Tv

"Abbiamo tenuto una posizione lineare e riteniamo che debba esser aiutata l'Ucraina perché aiutando l'Ucraina si aiuta l'Europa e si va contro i russi". Così Deboraal corteo a Roma per la pace in Ucraina organizzato dalle associazioni di Europe for peace . 5 novembre 2022... Francesco Boccia e Debora. Atteso l'arrivo del segretario dem Enrico Letta. CONTE - "Ho sentito dire al ministro Crosetto che il governo si appresta a fare il sesto invio diall'... Serracchiani: su armi posizione lineare, Ucraina va aiutata Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Al Colle per le consultazioni, Pd e M5S uniti solo contro Berlusconi. Calenda: dalla maggioranza arrivi un chiarimento ...