Piero Gaffuri presenta a Padova “Il ragazzo delle api”

(Di sabato 5 novembre 2022)– Mercoledì 9 novembre alle ore 18.30, apresso Palazzo Moroni (Sala Anziani), verràto il libro “Ilapi” (Castelvecchi) di. Un racconto ambientato in Abruzzo in cui il protagonista, un giovane universitario di origine romana, decide e riesce a avviare un’attività di apicoltura sulle pendicimontagne dell’alto Aterno tra mille difficoltà e sfide di ogni genere e che riesce a superare anche e soprattutto grazie all’aiuto del nonno e del padre. Parteciperanno, insieme all’autore, l’Assessore alla Cultura del Comune di, Andrea Colasio, lo scrittore e saggista, Gianfranco Bettin e l’apicoltore della riviera del Brenta, Andrea Bortolato....

PadovaOggi

Roma, 5 nov. " Mercoledì 9 novembre, alle 18, presso il Palazzo Moroni di Padova verrà presentato il libro "Il ragazzo delle api" (Castelvecchi) di. Un racconto ambientato in Abruzzo in cui il protagonista, un giovane universitario di origine romana, decide e riesce a avviare un'attività di apicoltura sulle pendici delle montagne ...Mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 18 a Palazzo Moroni in Sala Anziani, via VIII Febbraio 6, Padova, verrà presentato il libro " Il ragazzo delle api " di. Un racconto ambientato in Abruzzo in cui il protagonista, un giovane universitario di origine romana, decide e riesce ad avviare un'attività di apicoltura sulle pendici delle montagne ... Presentazione del libro "Il ragazzo delle api" di Piero Gaffuri a palazzo Moroni PADOVA - Mercoledì 9 novembre alle ore 18.30, a Padova presso Palazzo Moroni (Sala Anziani), verrà presentato il libro “Il ragazzo delle api” ...Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Mercoledì 9 novembre, alle 18, presso il Palazzo Moroni di Padova verrà presentato il libro Il ragazzo delle api (Castelvecchi) di Piero Gaffuri. Un racconto ...