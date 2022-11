Pensioni | Landini | “Quota 41? Non è il momento di dare i numeri”

Leggi su italiasera

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – “41? Non è ildi”. Così il leader Cgil Maurizioa margine dell’assemblea di Federmeccanica commenta l’apertura della ministra del Lavoro Marina Calderone su una delle possibili opzioni con cui stoppare alil ritorno in vigore della legge Fornero. “Dire41 non vuole dire nulla, uno può dire 42-43 il problema è quale riforma dellefare perché se poi uno dice41 e poi ci mette di fianco l’età salta fuori che è103, 104, 105. Di cosa stiamo discutendo?”. La Cgil, per questo, ribadisce, ha chiesto di “mettere mano a tutta la riforma delleperché serve una pensione di garanzia per i giovani, e una lotta al ...