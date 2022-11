Non avevo più voglia di conoscere mio padre Era solo un vecchio rinsecchito

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 5 novembre 2022) Nonpiù nessunadiquell’uomo, seduto lì, davanti alla sua biblioteca, nel suo salotto. Ciò che era stato, chi aveva deciso di diventare, non mi interessava. Non era più ilbello, crudele, arrogante su cuisempre fantasticato, l’uomo che aveva voluto lasciarmi anonima, senza cognome, che non mi aveva riconosciuta per chissà quali ragioni. Davanti a me c’era un uomo piccolo, rattrappito,dalla vecchiaia, i cui occhi, privi di splendore, evitavano i miei. La malattia aveva colpito. Tutti quegli anni passati a mentire, a nascondersi, lo seppellivano sotto un sudario grigio e freddo. Era perso tra il mio sguardo e quello della sua donna, che interrogava per sapere come comportarsi: era ridiventato un bambino. Io, che ero venuta per trovare ...