La (Grande) Stranezza di Roberto Andò. Una mise en abîme dell’arte teatrale

(Di sabato 5 novembre 2022) di Erika Basile Ladiè unaen, che intreccia storie di esistenze parallele in un vortice di suggestioni, in cui persone e personaggi si incontrano e si confondono tra loro. È un film sulla creatività, su come nasce un’idea rivoluzionaria che stravolge il mondo della letteratura e del teatro. “Pirandello ci ha raccontato che ogni identità, ogni percorso verso il riconoscimento di sé è anche un po’ un’invenzione. – afferma il regista – E poi ci ha dato un’altra illuminazione: che, laddove la vita non è sopportabile o è mal sopportabile, noi possiamo inventarcene un’altra”. L’interpretazione misurata e intensa di Toni Servillo si esprime soprattutto in sguardi e silenzi densi di pathos e di emozioni trattenute, che rendono palpabili l’irrequietezza, l’inquietudine ...