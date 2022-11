“Io con te non parlo” GF Vip 7 | gelo per Edoardo Donnamaria | lei se l’è segnata al dito

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 novembre 2022) Situazione imbarazzante nella casa del GF Vip 7.ha sentito qualcosa di poco piacevole da una concorrente, che gli ha sbattuto in faccia la realtà dei fatti. Lui ha reagito con ironia, ma probabilmente non si aspettava tanta sincerità da parte della compagna di avventura, che dunque si è destreggiata con grande coraggio. Il filmato è stato subito postato dagli utenti di Twitter. Il dialogo ha avuto luogo in giardino, alla presenza di altri inquilini. E non sappiamo ancora come la prenderà un’altra protagonista. Tra l’altro, questi giorni al GF Vip 7 non sono stati facili per. Antonella Fiordelisi, Nìnon essendo stata in grado di terminare la sua frase, ha dato una manata sul collo e sulla spalla ad, dicendogli: “Ti stai zitto, ti stai zitto?”. Il ...