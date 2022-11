Il Napoli supera anche la prova del 9 Il 2-1 all'Atalanta è un messaggio chiaro | è la principale candidata allo scudetto

CalcioNapoli1926.it

Commenta per primo VIctor Osimhen a segno con l' Atalanta : 32° gol in Serie A per l'attaccante del, cheNwankwo Simy (31) e diventa il miglior marcatore nigeriano nella storia del massimo campionato italiano.... su Leggo.it tutti i numeri vincenti, con il jackpot del Superenalotto che adessoi 300 ... LE RUOTE BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANOPALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE ESTRAZIONE ... Il Napoli supera la prova Atalanta e vola a +8 dai bergamaschi! Altra grande prova di forza del Napoli che supera anche lo scoglio Atalanta e conferma il primo posto in classifica ...Ecco la cronaca e le pagelle della partita Atalanta-Napoli, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A ...