FOTO | Un sinistro volto femminile è apparso durante il segmento di Bray Wyatt

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 5 novembre 2022) Ieri notte a SmackDown è andato in scena un nuovodi backstage con protagonista. Un membro dello staff lo ha interrotto e ha rischiato grosso in quantoè sembrato sul punto di esplodere ma fortunatamente alla fine è riuscito a contenersi dopo che il malcapitato gli ha chiesto scusa. Proprioquesto, per una frazione di secondo, un. Sui social sono partite le speculazione su chi si possa nascondere dietro questo. Chi è la donna apparsa? Un ministerioso e cupo, per una frazione di secondo,il ...