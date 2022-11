Elodie e Andrea Iannone sempre più allo scoperto | primo bacio in pubblico

Il look difirmato daSoriga , Hair Stylist partner Wella, sarà presente in 1.000 saloni Wella Professionals in tutta Italia e - dal 7 al 21 novembre sarà protagonista di una campagna ...Moore traduzione a cura diPeghinelli con Giovanni Anzaldo, Daniele Marmi, Giulia Rupi e Eleonora Angioletti regia Silvio Peroni produzione KHORA. TEATRO Ultimi Articoli Coriano, MO. CA ...Elodie, testimonial di Wella Professionals da maggio di quest'anno, torna al centro di una campagna multicanale sul colore firmata da Suntimes ...La campagna è stata ideata dall’agenzia creativa Suntimes, che ha curato anche la strategia e la pianificazione media.