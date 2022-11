Elisabetta Gregoraci versione diavolo ? bollente | predatrice mangia-uomini

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 5 novembre 2022) La sua bellezza è, a dir poco, travolgente;sa perfettamente come mandare in completo tilt il popolo del web. Iniziamo nel sottolineare comesia stata una delle protagoniste di Guess My Age; parliamo del game show che andava in onda su Tv8 e condotto da Max Giusti dove i vip avevano un compito veramente difficile. Dovevano, infatti, aiutare i concorrenti ad indovinare, con l’aiuto di alcuni indizi piuttosto specifici, l’età di ben sette sconosciuti. InstagramSulla, però, non possiamo non parlare della sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip in quella che è stata la quinta edizione di uno dei reality più seguiti dal pubblico italiano (a settembre scorso è iniziata la settima edizione). L’esperienza della showgirl all’interno del ...