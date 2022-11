Claudia Gerini e i problemi di salute che l’hanno devastata | “Ho tentato di…”

Leggi su kronic

(Di sabato 5 novembre 2022)e idichecambiata per sempre: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle attrici che con la sua bellezza e il suo fantastico talento ha lasciato senza parole i fan è lei,. La donna per anni ha collaborato a numerosi film di successo di Carlo Verdone come Viaggi di nozze e Sono pazzo di Iris Blonde cheresa celebre nel mondo dello spettacolo. L’attrice, nonostante il suo brillante talento ha subito alcunidichecambiata per sempre. Curiosità su(foto web)Sin da giovanissima,muove i primi ...