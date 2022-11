Bonelli | Meloni ecologista? Sciocchezze Urso uccide la transizione

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 5 novembre 2022) Tutto pronto per la 27esima edizione della Cop 27 a Sharm el-Sheikh, la conferenza internazionale per il clima. Con la guerra in corso tra Russia e Ucraina e i ricatti energetici di Mosca, i target energetici sembrano svanire. L'attivista per il clima Greta Thumberg non parteciperà e ha definito l'evento come un appuntamento per fare greenwashing.