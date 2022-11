AEW | Chris Jericho difenderà il titolo massimo della ROH in un fatal-4-way

(Di sabato 5 novembre 2022) Tra le federazioni che mettono più spesso il lorodei pesi massimi in palio, figura necessariamente la ROH. Quest’ultima ci ha abituato ad assistere, quasi senza soluzione di continuità, a match per decidere il suo campione, spesso deliziandoci con improvvisi capovolgimenti di fronte. Claudio Castagnoli è riuscito, in una di queste occasioni, a coronarsi campione mondiale di una compagnia di Wrestling per la prima volta nella sua lunga carriera.poi lo ha detronizzato, ed ora è costretto a difendere la corona iridata al prossimo PPV Full Gear in un incontro a 4. Come ci si è arrivato a questo Nella scorsa puntata di Rampage, a Bryan Danielson e Claudio Castagnoli è stato chiesto qualche pensiero sulla rissa avvenuta negli spogliatoi tra la fazione dei Blackpool Combat Club e quella ...

