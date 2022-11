Zola | «Spazio ai giovani come Barella e Raspadori»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 novembre 2022) In un’intervista al Corriere della Sera Gianfranco, che in Premier ha giocato, ha parlato deidella Serie A e del “suo” Napoli candidato alla vittoria finaleRIMASTI IN ITALIA – «E hanno fatto bene. Vorrei vederne altri di ragazzi interessantiloro.è sicuramente uno dei più forti nel suo ruolo. Ha avuto difficoltà nel passaggio dal Cagliari all’Inter, grazie a queste è cresciuto ulteriormente.ha fatto bene e ha ancora margini di miglioramento, è un ragazzo promettente. Senza dimenticare il talento di Zaniolo, che a me piace tantissimo. Le emozioni che trasferiscono in campo iforti aumentano il livello dello spettacolo. Mi auguro che siano sempre di più». SCUDETTO AL NAPOLI? – «In ...