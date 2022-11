Wta Finals 2022 | Swiatek in semifinale | Gauff eliminata Ora è spareggio Garcia-Kasatkina

(Di venerdì 4 novembre 2022) Altri verdetti alle Wta. La numero 1 al mondo Igaarchivia in un’ora e mezzo la pratica Carolinecon un 6-3 6-2 e stacca il biglietto per laa Fort Worth. Sul cemento texano la francese, numero 6 al mondo, si illude in avvio di prima frazione, portandosi anche in vantaggio di un break. La reazione diperò è da campionessa: immediato controbreak e allungo sul 3-2. All’ottavo game la polacca trova il break a zero e chiude il set alla terza occasione. Più agevole il secondo periodo, con lache cancella ogni tentativo didi rientrare in partita. La 21enne di Varsavia strappa subito il servizio in apertura, poi cancella tre palle del controbreak e allunga definitivamente nella parte finale del set fino al 6-2. Niente ...

Jessica Pegula sfiderà Aryna Sabalenka nel match valido per la fase a gironi delledi Fort Worth 2022 . Le primedella carriera dell'americana stanno andando malissimo, visto che ha perso tutte le partite disputate (2 in singolare e 2 in doppio). La qualificazione ...Maria Sakkari se la vedrà contro Ons Jabeur nel match valido per la fase a gironi delledi Fort Worth 2022 . Incontro che deciderà le sorti del gruppo e che decreterà in maniera definitiva le due finaliste. Sakkari è già qualificata, in virtù delle belle vittorie ai danni di ...Jessica Pegula sfiderà Aryna Sabalenka nel match valido per la fase a gironi delle Wta Finals di Fort Worth 2022. Come seguire il match in tv.Maria Sakkari se la vedrà contro Ons Jabeur nel match valido per la fase a gironi delle Wta Finals di Fort Worth 2022. Come seguire il match in tv.