Udinese Lecce 0-0 LIVE | ci prova Pereyra

... vede di fronte l'e il: una sfida importante per entrambe le squadre con obiettivi decisamente diversi. La grinta di Andrea Sottil © LaPresseI bianconeri, guidati in panchina da Andrea ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Francesco Fourneau di Roma. L'EPISODIO CHIAVE ...Ecco le formazioni di Udinese e Lecce, in campo alla Dacia Arena per il primo anticipo della tredicesima giornata di Serie A. UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; ...Segui con noi la Diretta Live di Udinese-Lecce, match valido per il 13° turno di Serie A in programma venerdì 4 novembre alle 20:45 ...