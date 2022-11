Trotta Bus | i sindacati revocano lo sciopero | “Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ieri è pervenuta alle scriventi la convocazione da parte delle societàper un incontro che si svolgerà questo pomeriggio presso il sito di via Santa Colomba. Teniamo a precisare un aspetto fondamentale. Queste OO.SS. non hanno mai utilizzato lo strumento dellocome arma di ricatto e mai lo faranno, abbiamo sempre creduto nel confronto tra le parti, non a caso molti obiettivi, sono stati raggiunti solo grazie agli accordi condivisi e sottoscritti in questi anni difficili, tale concetto speriamo sia chiaro a tutti”. Inizia così la nota delle Segreterie Provinciali FIT CGIL, FILT CISL, UIL TRASPORTI e Ugl AUTOFERRO. “Nell’ultimo incontro – scrivono – con l’Assessore Ambrosone del comune di Benevento come parti sociali ci siamo resi disponibili senza porre veto; che qualora la società ...

ilGiornale.it

Un procedimento iniziato nel 2010 mediante un contratto tra Comune e Tpl, concluso nel 2018 ma andato avanti a suon di proroghe e interventi diretti e che ora vede vincitrice la. Società ...Benevento . 'Non sorprende la notizia della proclamazione dello sciopero dei lavoratoriper il prossimo 10 novembre. Diverse volte, in passato, abbiamo provato ad accendere l'attenzione su una situazione che più passava il tempo e più si aggravava'. Così il gruppo consiliare ... Bus nella Capitale, l'appalto al re degli stipendi non pagati La richiesta è per le spettanze dei 141 ex dipendenti, per un ammontare complessivo di 2milioni e 400mila euro | Attualità, Basilicata ...In molti, pure lavorando a Roma, hanno scelto fortunatamente di risiedere a Benevento. Una nuova forma di pendolarismo resa possibile grazie a treni più veloci e a corse da e per la Capitale più numer ...