Serie A | Nemmeno ‘Kvaradona’ viene risparmiato | gli viene rubata l’auto a Napoli

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 4 novembre 2022) 2022-11-03 16:58:37 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: MWings news per uno dei giocatori rivelazione della stagione. Khvicha Kvaratskelia ha subito la sua prima disgrazia in. L’esterno georgiano è stato vittima nelle ultime ore di una rapina nella sua abitazione, secondo quanto riferito dall’Italia. Qualcosa che ha vissuto anche altre leggende del club “partenopeo”. Hamsik o Distinto. Come ricostruire i fatti? i ladri hanno fatto irruzione nella casa all’estremità georgiana per rubare le chiavi della sua macchina, una Mini, e scappare. Scoperto il furto, il #77ha sporto denuncia alla polizia napoletana. Con l’incidente riportato, spiega ‘La Repubblica’, Kvaratskhelia (o ora conosciuta nella città del sud Italia come ...