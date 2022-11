Serie A | Ibrahimovic | “In Francia ci sono Neymar | Messi e Mbapp… ma non hanno Dio”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 4 novembre 2022) 2022-10-31 14:20:39 Giorni caldissimi per il calcio italiano! sìio bene ZlatanNon gioca una partita ufficiale da mesi, il fuoriclasse svedese continua a fare scalpore nelle interviste che concede. L’ultimo, con ‘Canal + Foot’. L’attaccante milanista si è operato al ginocchio a giugno, dopo aver vinto lo ‘scudetto’, e dovrebbe tornare in campo all’inizio del 2023. Non si arrende, non si tira indietro. Vuole di più nonostante la sua età (41 anni). Intanto, però, continua a fare notizia. “Da quando ho lasciato latutto è andato in discesa. Innon c’è più niente di cui parlare. Laha bisogno di me, non ho bisogno della. Anche se hai Mbapp,, non ti aiuta perché tu non ho la.” Dio”ha ...