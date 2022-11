Scandalo ginnastica | commissariato d’urgenza il centro di Desio

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sui quotidiani, anche oggi, lo. Dopo le denunce di maltrattamenti e vessazioni da parte delle ginnaste, la Federhal’Accademia di, considerata il fiore all’occhiello dellaritmica mondiale e casa delle Farfalle, dove le ragazze vivono in ritiro permanente. Lo stabilisce una deliberaemanata ieri. Il Corriere dello Sport scrive: “Il numero uno della Fgi ha nominato commissario straordinario il suo vice Valter Peroni, che a sua volta dovrà incaricare un ufficiale di servizio con un compito ben preciso: effettuare controlli (almeno uno a settimana) per verificare la correttezza dei metodi dello staff guidato dalla dt Maccarani, nell’occhio del ciclone assieme alle assistenti ...

Anna Basta: "Per laho tentato due volte il suicidio"Il primo punto prevede il commissariamento dell'Accademia Internazionale diRitmica a Desio e la nomina quale Commissario del Vice - Presidente Vicario della FGI, prof. Valter Peroni, con le seguenti funzioni e responsabilità: supervisionare l'attività sportiva ...Abusi psicologici, la Federazione interviene sul centro tecnico di Desio dopo i racconti delle ex campionesse. A Brescia aperta un’inchiesta per l’esposto della mamma di due ragazzine sulle vessazioni ...Dopo le gravi accuse rivolte dalle atlete, commissariata l'accademia di Desio. Ma negli ultimi anni erano state molte le giovani ad uscire allo scoperto ...