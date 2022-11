Pattinaggio artistico a rotelle | pazzi di Gioia! Fiori vince il titolo in rimonta ai World Skate Games 2022

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 novembre 2022) Festa tricolore a Buenos Aires! Ildel Mondo in campo Junior femminile resta in Italia. Dopo un programma libero di altissimo profilo infatti Gioiaha conquistato inla medaglia d’oro ai– rassegna multi sport che racchiude in un unico luogo, in quest’edizione l’Argentina, tutte le rassegne iridate delle discipline rotellistiche, tra cui anche il– raccogliendo dunque l’eredità di Giada Luppi, trionfatrice lo scorso anno. L’atleta romana, all’esordio Mondiale, è riuscita nell’impresa ribaltando le sorti dello short (dove si era posizionata al secondo posto) con un secondo segmento di gara ad alta matrice tecnica, dove ha proposto due doppi axel ...