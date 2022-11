Nubifragi | nevicate in montagna | allagamenti e frane In Campania strade come fiumi | alberi e pali della luce crollati | il maltempo mette in ginocchio mezza Italia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Bloccata per ore la Salerno-Avellino, a Livorno un uomo scivola in mare. Scuolabus bloccato nel sottopasso a Torre del Greco. Allarme per i forti venti in arrivo nel Lazio. Bufere anche in Sardegna

Una serie di piogge intense stanno colpendo l'Italia dal Friuli Venezia Giulia alla Campania, dove sarà in vigore un'allerta gialla fino alle 8 di domani mattina. e fino alle 23.59 in alcune aree più ...anche in Valtellina e la Valchiavenna , con un crollo delle temperature su tutta la ... In Toscana invece diversihanno interessato il Lucchese e la Versilia , con esondazioni di ...Sarà un weekend all'insegna del maltempo che segnerà "la fine dell'estate infinita". Un ciclone sta attraversando l’Italia dalla Liguria alla Calabria: il ...Piogge intense, nubifragi e vento forte: sarà il maltempo a caratterizzare questo primo weekend di novembre. Le temperature in calo e in linea con quelle autunnali porteranno anche la neve sulle Alpi ...